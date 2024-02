La campagna di ascolto. Donnini, ancora incontri

A grandi passi, prosegue la campagna di ascolto sul territorio di Emma Donnini, candidata sindaco per il centrosinistra e designata dalla coalizione a succedere ad Alessio Spinelli. Ancora tre incontri per capire, approfondire e scrivere con la comunità il programma di governo per i prossimi anni. Stasera al circolo Torre di via San Gregorio, il tema sul tavolo sarà "Fucecchio straordinaria": al centro i grandi temi, come il Palio, la cultura, il turismo, la grande risorsa del Padule, e l’area delle Cerbaie, il polmone verde da restituire alla comunità. Si prosegue mercoledì 21 febbraio al circolo Samo sulla via provinciale Fiorentina: qui si parlerà di giovani, scuola, parità di genere, ma anche di lavoro e sviluppo produttivo, tematiche di stringente attualità anche alla luce del periodo complesso che sta vivendo il Paese e il territorio. Ultimo incontro, di questo ciclo di ascolto, il 28 febbraio, alle stessa ora, alla Fondazione I care dove saranno tirate le somme di queste tappe, per una serata dal titolo evocativo, "Fucecchio, la nostra città" per illustrare quello che è emerso dagli incontri sul territorio e come, esigente, proposte, urgenze, possano trasformarsi nel programma del candidato per la prossima legislatura. Poi gli occhi saranno puntati sulla campagna elettorale per il voto amministrativo che si terrà l’8 e il 9 giugno.