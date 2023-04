La biblioteca sempre più inclusiva Alla Vallesiana 150 nuovi volumi che soddisfano le esigenze di tutti

Ad alta leggibilità, inclusivi e curatissimi: arrivano libri per tutti. Dai volumi per ipovedenti e non vedenti, con il testo in braille, ai libri adatti ai lettori che presentano difficoltà di comunicazione, fino ai libri con caratteri ad alta leggibilità, per chi ha problemi di dislessia, e ai silent book, basati esclusivamente su immagini e fotografie. Sono centocinquanta i volumi acquistati dalla Biblioteca Comunale "Vallesiana", grazie ai contributi derivanti dal cinque per mille dell’Irpes (1.950 euro, relativi all’anno di imposta 2020), che consentiranno di ampliare il numero degli utenti e diventare sempre di più inclusiva.

Le nuove proposte di lettura spaziano dai libri rivolti alle persone che presentano disabilità a quelli dedicati a coloro che operano nell’assistenza sociale e che possono avere esigenza di testi specifici di supporto. Tra le novità, anche classici scritti in un italiano semplice e comprensibile da tutti e gli "inbook", libri tradotti in simboli che hanno lo scopo di facilitare la possibilità di ascolto della lettura ad alta voce di libri illustrati, in particolare per bambini e ragazzi con disabilità comunicative. Volumi che rientrano nella ’comunicazione aumentativa e alternativa’, un’area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi.

"Siamo felici che la Biblioteca abbia potuto acquistare questi volumi che ne privilegiano la vocazione sociale e inclusiva, in linea con la sua missione che è da sempre quella di ampliare la sua platea di utenti e di proporsi come una infrastruttura culturale a disposizione di tutti, giovani e adulti, studenti e persone che lavorano – osserva l’assessore alla cultura, Claudia Centi – Il ruolo sociale oltre che culturale della nostra biblioteca è storicamente centrale, un luogo di socialità nel cuore del paese. Ciò assume un valore maggiore se si pensa alla rinnovata accessibilità della biblioteca, resa possibile dagli ascensori e alla riapertura dell’ultimo piano dove si trova il fondo storico e numerosi spazi per convegni e letture". L’assessore Centi ha poi concluso: "Un ringraziamento mi sembra doveroso nei confronti dei cittadini che, con la scelta del cinque per mille, hanno consentito di implementare la nostra collezione di titoli in questo settore, affinché nessuno debba sentirsi escluso dalla opportunità di leggere".