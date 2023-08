La biblioteca di Certaldo Riapre i Battenti: Tutte le Attività

Si riparte e, tra poco più di due settimane riprende anche l’orario invernale. Torna lunedì in attività la biblioteca comunale Bruno Ciari di Certaldo, chiusa per un periodo di ferie dal 7 del mese. Il servizio riparte con l’orario estivo, che si protrarrà fino al 15 settembre: dal lunedì al giovedì 9-13 e 15-19; venerdì solo la mattina dalle 9 alle 13. Da sabato 16 settembre entrerà invece in vigore l’orario invernale: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13.

La biblioteca offre non solo il servizio di consultazione e prestito locale e interbibliotecario di libri e materiali multimediali – ricorda una nota del’amministrazione comunale –, ma anche la possibilità di effettuare ricerche bibliografiche e un ricco calendario di eventi e attività durante tutto l’anno, dedicati alla promozione e alla didattica della lettura per tutte le età. Per tutte le informazioni è possibile telefonare al numero 0571 661252253 o inviare un’mail all’indirizzo [email protected]