La Befanata dei poeti. Torna l’appuntamento

Una cena-spettacolo, con canti in ottava rima e tante sorprese. A dieci anni dalla sua prima edizione torna anche nel 2024 la ’Befanata dei Poeti’. Un’iniziativa diventata espressione della tradizione e della cultura popolare del Montalbano e non solo. L’appuntamento è alle 20 di venerdì 5 gennaio al Circolo di Faltognano a Vinci, dove due poeti già noti degli improvvisi toscani - Fabrizio Ganugi e Gabriele Ara - daranno voce ai temi, ai personaggi e agli eventi del 2023. Accanto ai poeti estemporanei della serata ci saranno le befanate cartellonate, ovvero strofe e rime illustrate su cartelloni. Come già avviene da due anni, la Pro Loco le raccoglie e stampa un piccolo quaderno antologico. La cultura popolare e nazionale potrà quindi essere dipinta in musica su liriche improvvisate e con sfondi satirici, accompagnando il menù contadino preparato dai volontari del Circolo di Faltognano. Prenotazioni al 3341804770 o al 3498338263, o via mail a [email protected]. Il costo della cena è di 28 euro, posti limitati.