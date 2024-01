La battaglia di via Sbrilli: "Restituiremo le piazze alla vita della comunità"

"Un’opera che sarà strategica, per la quale il Comune ha coinvolto i cittadini in molteplici iniziative nelle quali ognuno poteva dire la propria opinione: potevano farlo anche i rappresentanti dell’opposizione", dice il sindaco Alessio Spinelli che ribadisce: "Il parcheggio di via Sbrilli sarà strategico per il futuro della città, al di là di queste polemiche che parlano di impatto ambientale, quando abbiamo tutti i pareri positivi a partire da quello della Soprintendenza, e non peserà sulle casse del Comune visto che lo finanzia la Regione". Nell’ultimo consiglio comunale c’è stato il via libera al progetto del parcheggio interrato che fa parte di un progetto più ampio e complessivo che coinvolge tutta la parte alta del centro, a partire dalla riqualificazione delle ex carceri di piazza Vittorio Veneto, del collegamento pedonale che conduce a Poggio Alberighi, della ripavimentazione di molte strade (via Sbrilli, del Cassero, Scarelle di Sant’Antonio e Piazza Lavagnini), della realizzazione della Casa della Salute a fianco dell’ospedale San Pietro Igneo e della riqualificazione di Parco Corsini.

L’obiettivo che il Comune di Fucecchio si è posto è quello di restituire le piazze del centro storico – spiega una nota –, prima fra tutte piazza Vittorio Veneto, spostando la sosta delle auto a meno di 100 metri di distanza nel nuovo parcheggio dal quale si potrà arrivare in centro con un percorso pedonale in sicurezza. Il progetto prevede la realizzazione di oltre 90 posti tra cui anche alcuni spazi dedicati ai portatori di handicap e 5 posti con colonnina per ricarica elettrica dei veicoli. "Al nostro borgo medievale e alla sua tradizione millenaria – dice il sindaco - va restituita la vivibilità e per farlo occorre evitare che le persone siano costrette a camminare evitando le auto in sosta e in transito, ma ricreando quegli spazi di relazione che permettono di vivere al meglio le piazze e di avvicinarsi ai servizi in sicurezza".

"Io capisco che oramai siamo in campagna elettorale – dice Spinelli – ma questo non autorizza nessuno a divulgare notizie completamente false. Come possono i consiglieri di opposizione dire che il progetto va bocciato perché impatterà sul bilancio del Comune quando invece sarà interamente finanziato dalla Regione? (con 4 milioni di euro, ndr)". Nelle prossime settimane il concorso-appalto. Cantiere al via entro fine 2024.

Carlo Baroni