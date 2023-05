La battaglia alle buche Appello da via Botinaccio "Servono interventi"

Via di Botinaccio è tra quelle attualmente sotto maggiore attenzione, nel territorio di Montespertoli, per essere tormentata da smottamenti ed avvallamenti: l’apposita App del Comune ha raccolto segnalazioni dei cittadini. Insieme alla parallela via di Montelupo e Pulica, questa (che collega Montespertoli a Bobolino e quindi direttamente a Montelupo) raccoglie anche traffico di scorrimento tra la Valdelsa ed il Medio Valdarno, oltre a quello strettamente locale. E’ anche ‘gettonata’ per passeggiate a piedi. Segnalazioni di stato precario per buche e avvallamenti sulla via, da parte di abitanti di questa zona collinare, continuano ad arrivare, in particolare per il tratto che va dalla frazione omonima al confine con Montelupo. Vi sono anche richieste di ripristino della segnaletica orizzontale.

"Sappiamo che il nostro territorio è particolarmente sensibile alle frane, speriamo che arrivi il nostro turno per ciò che riguarda il ripristino della strada", la richiesta di una residente in località Botinaccio. A oggi possiamo dire che c’è da parte del Comune la volontà di intervenire su via Botinaccio. Nei mesi scorsi, è stata intanto elaborata la spesa, pari a 105mila euro, che sarebbe necessaria. La stima era contenuta nel documento preliminare alla progettazione per l’intervento di messa in sicurezza. La fase in corso adesso sarebbe quella dei passaggi progettuali, preliminare e definitivo. Ma il vero nodo da sciogliere è questo: visto che via di Botinaccio, quanto a smottamenti, è in ‘compagnia’ con altre strade - tutte sotto attenta osservazione - il Comune sta sondando il terreno per avere fondi sovracomunali. Diverse volte, difatti, come ad esempio in via Falagiana e a Polvereto (ma l’elenco è assai più nutrito), situazioni critiche sono state risolte o arginate utilizzando fondi della Regione, per il tramite di progetti molto, molto accurati. Per via di Botinaccio si cerca di seguire lo stesso iter. Non sfugge a ogni modo che, per evitare gli imbuti del traffico nella bassa Valdelsa, sempre più di frequente da Certaldo e Castelfiorentino, oltre che da Montespertoli, le piccole strade di Botinaccio e Pulica siano utilizzate da numerosi automobilisti che devono recarsi nella zona di Empoli o Montelupo. E viceversa.

Andrea Ciappi