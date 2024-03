Klodiana, il suo sorriso è eterno. Ora un patto contro la violenza: "E un evento per ricordarla"

"La triste vicenda di Klodiana ha toccato profondamente una comunità come la nostra, da sempre sensibile al tema del contrasto alla violenza sulle donne. Stiamo lavorando insieme alle associazioni del territorio ad un’iniziativa in sua memoria, che definiremo più avanti". Lo ha anticipato il sindaco Alessio Falorni, in un giorno importante come l’8 marzo. E proprio ieri, il Comune di Castelfiorentino ha ufficializzato l’adesione al Patto dei Comuni contro la violenza di genere. Un documento – già sottoscritto da numerose città di tutta Italia – articolato in undici punti che si propongono di agire per la sensibilizzazione contro la diffusione di stereotipi, per il sostegno di centri anti-violenza e case rifugio, per il coinvolgimento degli uomini in tema di parità e per il supporto alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. Azioni che verranno condivise tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile impegnate sul tema e che annualmente le amministrazioni aderenti si impegnano a restituire ai propri cittadini.

"Abbiamo deciso di aderire con un impegno preciso: implementare le azioni preventive di protezione delle vittime di violenza di genere e intervenire a trecentosessanta gradi sul piano culturale perché si costruisca, partendo dai giovani, una mentalità più aperta, paritaria, priva di pregiudizi – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità, Francesca Giannì –: è inoltre necessario garantire reali pari opportunità tra uomini e donne, favorendo l’accesso e la piena partecipazione al mercato del lavoro, alla politica e alle istituzioni. È infine indispensabile operare per garantire in particolare alle donne maggior sicurezza. A questo proposito, abbiamo già avviato un percorso e un tavolo di confronto con le associazioni volti a costruire insieme una "rete" al servizio delle politiche di genere, affinché ci sia una risposta il più possibile diffusa e partecipata da parte di tutta la comunità".

Senza dimenticare, appunto, che Castello è stata teatro di un femminicidio proprio nel 2023: la trentaseienne Klodiana Vefa è stata infatti assassinata lo scorso autunno dall’ex-marito, il quale si è a sua volta tolto la vita. E la figura della vittima sarà, a quanto apprendiamo, ricordata anche nei prossimi mesi. "Questo patto rappresenta un punto di arrivo, ma anche la prosecuzione di un impegno sul versante della prevenzione passato attraverso la creazione di presidi importanti come la sede del Centro aiuto donna Lilith, che grazie alle Pubbliche Assistenze offre servizi gratuiti di accoglienza e supporto psicologico – ha concluso Falorni – ci auguriamo che dal tavolo di confronto con le associazioni possa scaturire una collaborazione stabile e duratura nel tempo".