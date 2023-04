Khaled Levy sulle tracce di Chet Baker

Khaled Levy sarà il protagonista del concerto di Pasqua proposto da La Limonaia al Parco Corsini di Fucecchio per stasera alle 23. Pochi lo sanno, ma senza Chet Baker la Bossa Nova non sarebbe mai esistita. Senza la Bossa Nova, tante altre cose non sarebbero proprio mai nate. Come ad esempio questo progetto. Nel preciso momento in cui Khaled ha ascoltato Chet Baker cantare per la prima volta, per lui tutto è cambiato. In "Khaled Levy Sings Chet Baker, Volume 1", Khaled metteva in evidenza la performance live, riproducendo fedelmente quello che succedeva ai concerti. Nel nuovo lavoro, che sarà possibile ascoltare nel programma odierno, "Khaled Levy Sings Chet Baker, Volume 2", Khaled cambia completamente metodo per cercare qualcosa di esteticamente diverso. La ricerca di suoni sulla chitarra elettrica ha lasciato spazio a quelli della chitarra classica che insieme alla voce – registrata rigorosamente di prima mattina nell’home studio di Loreto Paradiso – ha accentuato ancora di più l’intimismo che è poi l’essenza della poetica di Chet Baker. Una volta terminate le registrazioni, Khaled ha rifinito i brani aggiungendo suoni elettronici e percussioni ed evidenziando il contrasto tra la Bossa classica e sonorità più contemporanee. L’ingresso è gratuito.