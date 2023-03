"Keu, noi parte civile al processo"

EMPOLI

La volontà è confermata e presto sarà pure formalizzata. Il Comune di Empoli si costituirà parte civile all’interno del processo Keu, come confermato dalla sindaca Brenda Barnini a margine degli incontri nelle frazioni. "Stiamo formalizzando l’incarico a un legale dopo lo step compiuto nei primissimi momenti delle indagini – ha annunciato Barnini –. Gli atti sono stati depositati, i soggetti a processo sono stati individuati e quindi a ora possiamo chiudere l’incarico per la costituzione di parte civile in seguito a una vicenda che rappresenta una grande ferita aperta per la comunità".

Grande attenzione poi sul fronte della bonifica: "Staremo – ha aggiunto – su tutti i tavoli istituzionali e amministrativi per valutare lo sviluppo del piano di caratterizzazione, strumento con cui si stilano le azioni da fare di fronte a una possibile operazione di bonifica. La Regione è proprietaria della strada quindi qualunque tipo di intervento che sarà eseguito dovrà vedere un protagonismo della Regione anche dal punto di vista delle risorse economiche. In questi mesi, inoltre abbiamo portato avanti progettazione e finanziamento dell’estensione della rete idrica nella zona del Piangrande".