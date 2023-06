Keu, ecco i soldi per la bonifica Dalla Regione 15 milioni per la 429

EMPOLESE VALDELSA

Uno stanziamento aggiuntivo di risorse per il 2023 di quasi 40 milioni e una sottrazione per il 2024 e 2025, rispettivamente di 6,8 milioni e 9,77 milioni. È quanto prevede la seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Toscana, approvata ieri dal Consiglio regionale della Toscana. Bonifiche e cultura sono le due le principali voci di spesa. E la prima è collegata all’attività di bonifica della strada regionale 429, coinvolta nell’inchiesta sul Keu. In altre parole, la Regione si sta concretamente muovendo per la messa in sicurezza dei terreni in Valdelsa contaminati dai rifiuti tossici delle concerie. Come annunciato anche dal presidente, Eugenio Giani, la Regione provvede "ad anticipare delle risorse per bonificare salvo poi rivalersi su chi ne è stato responsabile". Nel dettaglio sono stanziati circa 15 milioni: 14 per il 2023 e 800mila euro per il 2025. Altri 12 milioni totali sono stanziati per l’intervento alla bonifica della falda del sito di Massa Carrara: circa 1,8 milioni nel 2023, 3,2 milioni nel 2024 e 6,9 milioni nel 2025. "Di fronte all’inerzia dei soggetti responsabili, che sono sostituiti da un amministratore giudiziario, la Regione Toscana deve provvedere in via sostitutiva. Sarà compito della Regione porre onere reale sui siti di intervento e poi agire in sede giudiziaria per il recupero delle somme", ha spiegato il presidente della commissione Affari istituzionali, programmazione e bilancio, Giacomo Bugliani del Pd.

Lo stanziamento di risorse per le bonifiche della 429 ha trovato il favore anche delle forze politiche d’opposizione. Francesco Torselli e Alessandro Capecchi di Fratelli d’Italia hanno commentato positivamente la variazione del bilancio. Anche Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega, ha appoggiato la proposta. Ma la già presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose, non risparmia il monito. "Abbiamo dato, ovviamente, il nostro voto favorevole, nell’ambito della variazione di bilancio, a quell’articolo che prevedeva uno stanziamento di 15 milioni di euro per le bonifiche del Keu - afferma Meini – Ora, però, dalle parole occorre passare rapidamente ai fatti, perché i residenti devono essere completamente rassicurati sul fatto di poter vivere in una zona dove non ci sia davvero alcun potenziale pericolo per la loro salute. La nota drammatica vicenda non deve mai uscire dai radar dell’attenzione pubblica, perché, a parte il fondamentale lavoro della magistratura, le Istituzioni sono chiamate a rispettare appieno i cittadini e quindi, attenderemo con grande interesse il cronoprogramma di questi interventi di bonifica che saranno realizzati con questo finanziamento regionale".