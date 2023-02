Keu e ambiente "Il Comune si costituisca parte civile al processo"

FUCECCHIO

"Lo scandalo Keu ha certamente cagionato un notevole danno di immagine a tutto il comprensorio, visti i fatti contestati e i soggetti indagati". È partendo da questa considerazione che la sezione locale dell’Unione Inquilini ribadisce la richiesta ai comuni di costituirsi parte civile. Anche "considerato che non è il primo scandalo che coinvolge la nostra zona dopo quello degli sversamenti nel torrente Usciana a causa dell’impianto di depurazione di Ponte a Cappiano – scrive il presidente, avvocato Luca Scarselli (nella foto) ai sindaci di Fucecchio, Castelfranco e San Miniato – e lo scandalo “Blue Mais” la cui prima udienza si è svolta nel novembre scorso". "Siamo a richiedere che i vostri Comuni si costituiscano parte civile per segnare una palese rottura con certi episodi criminosi e sopratutto per il rispetto della stragrande maggioranza di persone che lavora onestamente ogni giorno nella nostra zona, sopratutto in questo periodo di crisi".