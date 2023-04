Caso keu, i cittadini: “Ora conosciamo i pericoli. Via subito le 8mila tonnellate”

Empoli, 13 aprile 2023 – «I risultati sconfessano le parole dei nostri amministratori regionali e locali di appena due mesi fa".

L’assemblea permanente No keu torna ad alzare la voce davanti a quanto emerso dalla relazione tecnica che riporta le attività svolte dal gruppo di lavoro dell’università di Pisa costituito nell’ambito della convenzione per la caratterizzazione del Keu e lo studio dei processi di rilascio di inquinanti con particolare riferimento a cromo esavalente.

Un lavoro che non è concluso, va precisato, e i dati finali arriveranno davanti ad ulteriori analisi. Tuttavia dalla relazione è emerso che "in condizioni di umidità relativa elevata e presenza di ossigeno subisce trasformazioni con produzione di cromo esavalente nella sua struttura".

Era il 7 febbraio scorso e il Comune di Empoli precisava che "al momento, alla luce dei campionamenti già eseguiti da Arpat, non sussiste alcun pericolo per la salute, né per quanto concerne il terreno, né per quanto concerne la falda acquifera", dice l’assemblea No Keu.

"Il pericolo, invece, secondo il team internazionale che ha partecipato agli studi c’è eccome – si legge in una nota – Ma cosa dicono i risultati? In sostanza, il Keu al momento della sua produzione contiene cromo esclusivamente trivalente. Ma in presenza di determinate condizioni - che sono le più comuni, cioè ossigeno atmosferico e pioggia - si ossida ad esavalente. E il cromo esavalente è uno dei più pericolosi contaminanti ambientali, è tossico e cancerogeno per l’uomo".

Ora, il Keu utilizzato per le analisi è stato prelevato dall’impianto del Consorzio Aquarno tra il 2018 e il 2022.

«E questo ci suggerirebbe altre domande, del tipo: ma ancora si sta continuando a produrre Keu? Ancora lo si sta facendo all’interno di quell’impianto? E cosa comportano le evidenze dello studio sul cosiddetto “Keu conforme”? – si legge ancora – La domanda più urgente, tuttavia, è: ma cosa stiamo aspettando per rimuovere le migliaia e migliaia di tonnellate di Keu - che sappiamo con certezza essere “non conforme” - dai terreni? A Empoli ce ne sono oltre 8mila tonnellate accertate su un’area di 2mila metri quadrati, “protette” da quasi un anno e mezzo da teloni in Pvc. Quanti anni devono ancora passare perché si metta in sicurezza l’area? Quali evidenze ancora si attendono?". Infine una certezza: "Non ci fermeremo finché non sarà messa in sicurezza questa area e continueremo a mobilitarci in tutte le forme possibili".