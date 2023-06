Keu, Cgil generalizza e Lega accusa, Meini, "Debolezza del Pd"

Il Keu e le presuente terre avvelentate in mezza Toscana (anche nell’Empolese) infiammano e dividono. E dopo la tavola rotonda della Cgil è polemica. "Non tutta la politica è stata debole nel caso Keu, lo è stato il Pd. Generalizzare, come ha fatto il segretario della Cgil, può far comodo a qualcuno, ma non assolve chi ha dimostrato debolezza. Un’obiezione che avrei mosso nel corso del convegno organizzato dal sindacato, se solo mi avessero invitata in qualità di presidente della commissione d’inchiesta", dice Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega. "Come presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose – precisa l’esponente del Carroccio – ho, infatti, avuto modo di analizzare la criticità, di provare a porre proposte per combattere la mafia che non ha colore politico; nel corso dello svolgimento del mio lavoro, è emerso chiaramente come vi sia stata una commistione fra imprenditori e politici appartenenti esclusivamente però ad un solo partito e non è corretto generalizzare. Evidentemente, gli organizzatori temevano che avrei ribadito questo lampante concetto".

"Lo scandalo Keu ha messo anche a repentaglio la salute di molti cittadini, oltre che aver contaminato l’ambiente e per noi preservare entrambi non deve avere nessun tipo di colore politico o ideologia – chiosa Meini –. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura chiamata a individuare eventuali responsabilità penali. Per quelle politiche, invece, siamo molto avanti: lo scandalo Keu è una macchia indelebile per la nostra Toscana, non a causa di tutta la politica, ma di una parte specifica che, evidentemente, Cgil non vuole riconoscere".

C. B.