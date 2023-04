"Keu, bonifiche subito senza indugi I veleni? Si cerchino anche altrove"

Andare a caccia del Keu anche dove non si sospetta che ci sia, partendo dal presupposto che la ditta che lo ha sepolto sotto il rilevato stradale della nuova 429 potrebbe averlo fatto anche altrove. L’impegnativa è contenuta all’interno di una mozione presentata da Buongiorno Empoli nell’ultimo consiglio comunale, un provvedimento approvato dalla maggioranza dopo un emendamento che però, secondo i consiglieri di sinistra Masi e Cioni, ‘addolcirebbe’ un po’ le loro richieste. "Quello che noi chiediamo di sapere – dice lo stesso Masi – è se la ditta che ha lavorato lungo la 429 lo ha fatto anche in altre zone della città e se, nel caso, esiste il rischio che certi veleni siano seppelliti anche altrove".

Pd e Questa è Empoli avevano proposto al gruppo consiliare di Buongiorno Empoli di ritirare la mozione per discuterla in commissione, parlando anche della necessità di approfondire la questione giudiziaria legata al processo in corso, ma davanti al rifiuto dei due consiglieri è arrivato l’emendamento. L’amministrazione, quindi, si impegnerà a trovare un soggetto che sia in grado di far luce su eventuali altre attività della ditta all’interno del territorio comunale di Empoli e, nel caso, andare a vedere se esiste il rischio che il Keu sia sepolto altrove. Parallelamente è stato chiesto al Comune e in particolare al sindaco Barnini di impegnarsi affinché il percorso di bonifica annunciato dalla Regione Toscana venga svolto senza indugi. E’ di qualche giorno fa la notizia, rilanciata dal governatore Eugenio Giani, di una variazione di bilancio pari a circa 8 milioni di euro per anticipare i tempi della bonifica e pagare al posto dei soggetti che poi saranno chiamati a farlo, cioè ai responsabili degli sversamenti. In questo caso l’ente di Palazzo Strozzi Sacrati anticiperà i soldi e chiederà una sorta di ‘rimborso’, ma tempi e modalità di intervento non sono ancora chiari. Una larga parte di questa cifra dovrà essere impiegata proprio a Empoli, lungo la 429, per rimuovere i veleni che sono stati sepolti sotto il rilevato stradale in fase di realizzazione dell’arteria.

t.c.