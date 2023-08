Kelly ’conquista’ gli Usa La storia su Newsweek

Una storia che di fatto ha attraversato l’oceano. E’ quella di Sandro Petrillo, promotore finanziario empolese che vive a Fucecchio, e del collega Gabriele, orafo di Calenzano. Nel tempo libero salvano vite in mare coi loro cani Kelly e Beatrice, due golden retriever. I due team umano-cane, bagnini volontari della Scuola Italiana Cani Salvataggio, domenica scorsa in servizio alla spiaggia libera di ponente al Forte dei Marmi, hanno salvato 5 giovani peruviani: in mare nonostante la bandiera rossa, non riuscivano a rientrare a riva per correnti che li tiravano verso il largo. Tutto questo è stato raccontato dal nostro giornale. E ripreso anche dalla rivista americana Newsweek nelle ore scorse, spiegando l’impegno di queste coppie vincenti, uomini e cani straordinari che riescono nelle grandi imprese. Un lavoro in coppia in cui il cane è il motore intelligente: in caso di pericolo l’uomo si tuffa, raggiunge la persona in difficoltà, la rassicura, poi chiama il cane che ha il compito di riportarla a riva. Cani-bagnino che sono meravigliose lifeguard: dolcissimi e determinati quando in mezzo al mare c’è una vita che rischia di essere travolta dalle onde. Ribalta più che meritata.