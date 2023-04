Katia Beni in scena per Cerbaiola "Sul palco anche i nostri ragazzi"

EMPOLI

Ci sarà da ridere: con lei non può essere altrimenti. Su il sipario al teatro Il Momento di via del Giglio: l’attrice e comica toscana Katia Beni è pronta ad entrare in scena per beneficenza. Una ventata di allegria per sostenere l’associazione ’I ragazzi di Cerbaiola’. L’appuntamento è per le 21 di domani a Empoli. Al ’Katia Beni Show’ si potrà assistere acquistando il biglietto per adulti a 10 euro, mentre l’ingresso è omaggio per i bambini sotto ai 5 anni. Durante lo spettacolo si esibiranno gli attori di Cerbaiola, i ragazzi del Centro diurno empolese che si occupa di socializzazione e terapia occupazionale accogliendo persone con disabilità psico fisica. Il Centro è un importante punto di riferimento e un sostegno per le famiglie per l’aiuto nel superamento delle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare. Le attività perseguite infatti mirano a sviluppare e consolidare le capacità di ragazze e ragazzi attraverso i laboratori di ceramica e il teatro, appunto. "Lo scopo dell’iniziativa è duplice – anticipa Rolando Terreni, presidente dell’associazione – Far esibire i nostri disabili in un saggio di danza creativa, seguiti da un’operatrice. Circa 10 minuti di show per 6 giovani di tutte le età. A questa performance è abbinato lo spettacolo di un’artista di lustro, che tutti in Toscana conosciamo. Katia Beni può aiutarci a dare visibilità ai ragazzi, alle loro potenzialità. Può richiamare l’attenzione sul servizio e il lavoro che svolgiamo". E chissà. Magari potranno nascere nuove collaborazioni nel segno della comicità. Nell’ambito dello spettacolo si terrà anche una lotteria: tra i premi un orologio messo a disposizione dalla gioielleria Alino Mancini e due quadri realizzati proprio dai ragazzi durante il laboratorio di ceramica.

Attualmente la struttura di Cerbaiola accoglie dai 35 ai 40 ospiti, "ma non si limita a fare assistenza – sottolinea Terreni – Si dedica a vere e proprie attività riabilitative che permettono alla nostra realtà di uscire, non restare ai margini. Al momento – conclude il presidente – l’unico neo riguarda la manutenzione della palestra, che perde acqua. I fondi sono stati stanziati ma la burocrazia sta rallentando i tempi. E intanto gli spazi per l’attività sportiva sono fuori uso".

Y.C.