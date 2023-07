Joyce Brian Una personale su animali e fiori

CERTALDO

Questa sera alle ore 18 verrà inaugurata presso gli spazi della prigione delle donne a Palazzo Pretorio a Certaldo Alto la mostra intitolata “Anime di animali e fiori” di Joyce Brian, artista e insegnante di origine newyorkese, che rimarrà poi aperta fino al prossimo 30 agosto. Un’esplosione di colori e un inno alla vita che profuma di Ibiscus, begonie, girasoli, rose. Un viaggio in dialogo con ambiente, visivo ed emozionale, che cerca nelle diverse manifestazioni della natura la chiave per stabilire nuove connessioni e legami duraturi con la parte più intima della spiritualità umana e ciò che la circonda. I colori i vivaci e gioiosi che caratterizzano le tele dell’artista americana fanno ‘parlare’ il bosco del respiro di Joyce, animato non solo dal paesaggio floreale, ispirato al territorio toscano, ma dai tanti animali di diversa specie, legati persino agli ambienti esotici, che richiamano l’attenzione del visitatore, lo guardano dritto negli occhi.

"L’arte per me è sempre stata un’espressione di chi sono, e dell’ambiente che mi circonda ma, cosa più importante, del paesaggio interiore del sé – commenta sul proprio sito internet l’artista –. La luce di luoghi come l’Italia, la Francia meridionale, il New Mexico e la Long Island orientale è stata a lungo fonte di ispirazione ma anche come riflesso della luce nell’anima interiore. Cerco di evocare quella sensazione attraverso le mie opere d’arte e spero che parli agli altri in modo universale".

Nata a Shelter Island, Joyce Brian ha trascorso la sua visitando molti paesi come Giamaica, Italia, Francia, Costa Rica, Messico e tutti gli Stati Uniti. Nelle sue opere si riflette il suo amore per l’atto di dipingere, tanto su legno quanto su tela, per catturare astrazioni che ricordano un senso del luogo. In tenera età Brian ha studiato arte alla Art Students League, per poi continuare i propri studi alla Ohio State University, dove ha conseguito il master e successivamente al Savannah College of Art and Design e in Francia, oltre che al Pratt Institute di Venezia.