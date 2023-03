"Jazz & Wine" Spinetti suona a Marcialla

Secondo appuntamento di "Jazz & Wine" al Teatro Regina Margherita di Marcialla, dove sabato a partire dalle ore 21.30 si esibirà il Ferruccio Spinetti Quartet con "Arie in Jazz". Si tratta dell’ultimo progetto discografico uscito a ottobre 2022 (Jando MusicVia Veneto Jazz), anticipato dalla pubblicazione del singolo "The River Song", che rappresenta un omaggio al jazz italiano e ai suoi protagonisti. Sul palco al fianco di Ferruccio Spinetti al Contrabbasso ci saranno la cantante Elena Romano, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria. Dopo le esperienze ultra decennali con Avion Travel, Musica Nuda e InventaRio, Ferruccio Spinetti mette la firma su questo progetto (il primo, in verità, a suo nome) che coltivava da anni. "Arie" è un atto d’amore nei confronti del jazz italiano, ma con un respiro e uno sguardo universale, per linguaggio e sentimento. Tanti i musicisti da omaggiare, una selezione ampia, che abbraccia più generazioni. Nelle quindici tracce che compongono Arie, compaiono brani di Enrico Rava, Bruno Tommaso, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, ma anche Enrico Zanisi, Luca Flores, Paolino Dalla Porta e molti altri che prendono una nuova vita grazie all’interpretazione di Elena Romano e ai testi scritti da Peppe Servillo e dallo stesso Spinetti. Nel repertorio non mancano dei brani originali di Spinetti e Ceccarelli. Con la pubblicazione di Arie, si aggiunge un tassello importante nella carriera di Spinetti.

Recentemente, è stato pubblicato anche il vinile di un concerto dedicato a De Andrè, con il duo Musica Nuda, insieme a Petra Magoni. Docente di contrabbasso a Siena Jazz e al Conservatorio di La Spezia, direttore artistico del Premio Bianca D’Aponte, dedicato alle giovani cantautrici italiane, Ferruccio Spinetti partecipa sempre alla musica con stile, curiosità e originalità, diventandone ogni volta protagonista. La direzione artistica di "Jazz & Wine" e della stagione di prosa è a cura di Gianfranco Martinelli, mentre Italo Pecoretti firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi. La parte formazione è invece a cura di Teatro Riflesso. L’organizzazione generale è dell’associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle.