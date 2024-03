Jazz & Wine. Progetto inedito tra swing e afro

CERTALDO

Sarà il Romina Capitani Quartet, in concerto con “Sound of Love“, a salire domani sera alle 21.30 sul palco del teatro Regina Margherita di Marcialla per un nuovo appuntamento della rassegna “Jazz & Wine“ al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla. La cantante e autrice Romina Capitani porta con sé un timbro personale e riconoscibile, una grande attitudine allo swing e vanta numerose e prestigiose collaborazioni, in Italia e all’estero. Tra le voci più interessanti e accreditate della sua generazione, presenta un progetto musicale inedito, affiancata da un trio di musicisti di grande esperienza. La lunga collaborazione con Manrico Seghi, pianista e hammondista tra i migliori in Italia, con Giacomo Rossi, contrabbassista e poliedrico strumentista e con Dario Rossi, giovane promessa del jazz drumming, propone per l’occasione un repertorio selezionato con cura e attenzione ai dettagli, composto da jazz standards e brani originali, incursioni nel linguaggio afro americano e improvvisativo che fanno da fil rouge a sonorità che omaggiano alcune delle grandi vocalist e improvvisatrici della storia del jazz, come Carmen McRae, Betty Carter, Anita O’Day, Sheila Jordan, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Un quartetto in cui emerge la comune passione per il jazz, un vivace interplay ed una comprovata affinità stilistica di grande raffinatezza, emotiva e coinvolgente.

Al termine del concerto ci sarà una degustazione dei vini della Fattoria “Le Masse”. Lo spettacolo rientra infatti nell’iniziativa “Aperiteatro”, organizzato in collaborazione con La Botteguccia. Prenotazioni al 393 8295008. L’evento fa parte della stagione del Teatro Regina Margherita di Marcialla edizione 2023/2024 dal titolo “20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!”. L’organizzazione generale è a cura dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Carbon Dream e Volentieri Pellenc.