Jazz, teatro, libri e sagre L’estate? Piena di iniziative

’Stasera Esco’. E le opportunità sono tante. Siamo nel giardino del Torrione di Santa Brigida, e l’iniziativa è promossa da Comune, Giallo Mare Minimal Teatro, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, Centro Attività Musicale e Cesvot. Iniziativa che si unisce alle molteplici proposte del cartellone denominato ’Il Paese dei Raccontatori’ che contaminerà il centro cittadino con spettacoli teatrali per ragazze, ragazzi e famiglie fino alle frazioni, nei borghi antichi della città avvolti da quel fascino che li rende unici. Un manifesto ricco di eventi musicali, feste, sagre, apertura serale dei negozi per uno shopping estivo godendo dei saldi, presentazioni di libri, letture, conferenze. Intanto è tutto pronto al giardino del Torrione di Santa Brigida: spazio alla musica live con un viaggio dagli anni sessanta con la Cam Orchestra (3 luglio), ai giovani allievi del Cam in concerto (5 luglio), per arrivare al grande jazz con ’Empoli Jazz Summer 2023’ che porterà sul palco Emmet Cohen Trio (17 luglio), Nuova Generazione Jazz Night (25 luglio) e Daniele Malvisi New Project (3 agosto), per poi mettersi comodi e godere delle performance teatrali a cura di Giallo Mare Minimal Teatro nell’ambito della rassegna ’Il Paese dei Raccontatori’.

Il programma è itinerante. Si arriva anche Torrino a Monterappoli con il Trio Trioche (13 luglio), al giardino dentro delle Mura di Pontorme con le ‘Fiabe in jazz’ (28 luglio) narrate dal teatro Popolare d’Arte, al Largo della Resistenza dove gli spettacoli abbracceranno giovani e famiglie (6 luglio) con ‘L’omino dei sogni’ firmato Giallo Mare, ‘Una scarpetta per tre’ (13 luglio) di Matuta Teatro, ‘Il mio amico è un asino’ di Florian Metateatro (20 luglio), per poi andare in scena nella bellezza di piazza farinata degli Uberti (27 luglio) con la compagnia Melarancio e lo spettacolo ‘La battaglia dei cuscini’ e nei giardini di piazza Arno a Pagnana con Matuta Teatro e ‘Una scarpetta per tre’. Tour anche nelle frazioni. A Marcignana, Circolo Arci (da giugno fino al 30 settembre), fine settimana danzanti all’aria aperta; al parco di Serravalle (giugno-settembre) l’Indie Rock con dj set, aperitivi, karaoke: tutti i mercoledì dalle 19.30, ogni giovedì dalle 21 e i venerdì dalle 19.30. A Monterappoli fino al 30 giugno laboratori per grandi e piccoli, mentre nel mese di luglio tutti i venerdì alle 21, spazio ai tornei di scacchi e burraco. A Pagnana fino al 10 settembre si sta ‘in piazza’ con spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Nel borgo antico di Pontorme le luci si accenderanno tutti i venerdì sera alle 21 nel giardino delle Mura con spettacoli musicali, teatrali e varietà. E tante altre iniziative per un’estate in cui sarà difficile annoiarsi anche per chi rimane in città.