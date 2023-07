Jazz Summer Festival L’esordio con SuperBad ed Emmet Cohen Trio

EMPOLI

Il "Jazz summer Festival 2023" scalda i motori. Si inizia lunedì 17 luglio con Emmet Cohen Trio e il gruppo empolese dei SuperBad. L’appuntamentp è alle 21.15 al Giardino Torrione Santa Brigida, in via Antiche Mura a Empoli. Il biglietto d’ingresso è di 15 euro; ridotto 12 euro. Il cartellone proseguirà il 25 luglio con la serata dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano ed internazionale con la nuova generazione night Guy Mintus, Simone Basile 5et e Antonio Ottaviano 5et, Theo Croker. Infine, il 3 agosto, con Daniele Malvisi 5et e Tal Gamlieli trio.

La punta di diamante di questa edizione è Noa (Achinoam Nini) che si esibirà il 24 luglio proprio nell’ambito della rassegna jazz. La cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele salirà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea nella bellezza di piazza Farinata degli Uberti per un concerto evento di e per la pace. Informazioni e costi dei biglietti dei concerti in rassegna su [email protected]