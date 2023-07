Jazz e fotografia uniti nella mostra personale di Annamaria Lucchetti

Musica e fotografia si incrociano nella mostra personale intitolata “Quattro quarti, uno sguardo nel Jazz“ di Annamaria Lucchetti, che verrà inaugurata domani sera alle 20 presso il Loft 19 di Montespertoli. Annamaria Lucchetti è una fotografa attenta ai particolari e molto brava tecnicamente. Nel tempo con il suo girovagare appassionato sottopalco agli eventi dal vivo di musica Jazz ha catturato con le sue lenti tanti artisti di grande qualità e forte impatto visivo. Lo ha fatto carpendone l’essenza che per molti, ma non per lei, è invisibile agli occhi. Il prezioso disegno originale presente sulla locandina dell’evento è stato realizzato da Marco Milanesi, ispirato proprio da uno scatto di Annamaria al formidabile trombettista e compositore Fabio Morgera. L’esposizione sarà visitabile domani e sabato dalle 20 alle 22, mentre domenica rimarrà aperta dalle 17 alle 22. Oltre alle aperture in presenza, però, la mostra sarà visibile tutti i giorni tramite luci temporizzate. L’evento è patrocinato dal Comune di Montespertoli.