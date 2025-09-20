Ex Jaiss verso la riqualificazione: da discoteca a polo commerciale

Vinci, 21 settembre 2025 – I giovani degli anni ‘80 e ‘90 lo ricordano ancora come sede del Jaiss, all’epoca vero e proprio monumento della musica techno. Agli ultrasessantenni torna invece in mente l’epopea del Pg93. Tempi ormai lontani catturati da fotografie analogiche, sbiadite insieme all’epoca d’oro delle discoteche e della disco music.

Ma anche se in un’altra veste, l’immobile di viale Togliatti che ospitò le due storiche disco di Sovigliana tornerà a vivere, a circa un lustro di distanza dall’ultima volta: l’iniziativa privata della proprietà, la Vinci Investimenti Immobiliari Srl, sembra ormai arrivata alla stretta finale ed entro i prossimi quaranta giorni dovrebbero essere inaugurate le prime due attività commerciali che troveranno spazio all’interno dello stabile.

Sarà così recuperato un edificio storico del territorio vinciano, che al piano superiore aveva ospitato un ristorante, prima Emilio, poi Cioffi, poi Chiasso e infine Aquarama.

Anche se nell’immaginario collettivo dei cinquantenni attuali, resta il Jaiss: gli adolescenti e i giovani della fine del secolo scorso ricordano ancora i pomeriggi e le serate trascorse a ballare, per una discoteca che richiamava appassionati di musica da tutta l’Italia del Centro-Nord. I problemi erano iniziati con la ’crisi delle discoteche’ dei primi anni 2000, quando il locale chiuse i battenti. E nonostante le successive e sporadiche riaperture (come Mind) gli anni successivi furono più avari di successi: la moda che rispetto al passato vedeva i giovanissimi appassionarsi in misura minore alla disco ed alla techno (rispetto alle generazioni precedenti) fu una delle cause primarie, mentre la tragedia che costò la vita nel 2019 alla giovanissima Erika Lucchesi e il Covid fecero scendere i titoli di coda sul tentativo di rilancio dell’ex-Jaiss. I gestori riconsegnarono le chiavi alla proprietà, che decise di intraprendere una strada diversa. Non priva di ostacoli, considerando le successive false partenze: già nel 2021, in piena pandemia, si parlava di rilancio, ma il cambio di destinazione d’uso tardava ad arrivare e restavano da risolvere intoppi burocratici.

Intoppi che sono stati superati e che nelle intenzioni della proprietà dovranno portare entro il 2027 a far rivivere in toto lo stabile di 3mila metri quadri diviso in quattro macro-spazi da locare.

I primi due, come detto, sono stati affittati a due società cinesi: al pianterreno sorgerà un magazzino di abbigliamento, mentre al primo piano una catena di ristoranti specializzata nel ramen aprirà un proprio punto vendita. L’inaugurazione per entrambi i nuovi esercizi è prevista entro gli ultimi giorni del prossimo ottobre. Una volta compiuto questo passo, rimarranno da sistemare la seconda parte del primo piano dell’edificio e il secondo piano, per il quale i lavori di ristrutturazione dovrebbero entrare nel vivo il prossimo anno e chiudersi entro il termine del 2026.

C’è già un’idea di massima: a completare il primo piano potrebbe essere un negozio di un brand nazionale di profumi e cosmetici (che avrebbe già un’opzione), mentre il secondo piano potrebbe ospitare uffici di professionisti. In ultima analisi, da discoteca-simbolo della movida toscana (e non solo) degli ultimi decenni del secolo scorso a immobile pronto ad ospitare un ristorante e un grande magazzino a conduzione cinese: è la globalizzazione, bellezza.