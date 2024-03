Italia Viva strizza l’occhio al Pd. Incontri per l’intesa definitiva: "Pronti per una nostra lista"

Prove d’intesa fra Italia Viva e Pd. Nonostante le ’tensioni fiorentine’ a Empoli si cerca un accordo. "In vista degli incontri decisivi con le altre forze politiche, in particolare con la coalizione di centrosinistra guidata da Alessio Mantellassi, Italia Viva Empoli stringe i ranghi e si prepara a presentare una propria lista alle elezioni comunali di Empoli", spiega una nota del partito di Matteo Renzi.

"Le prossime amministrative - prosegue la nota - saranno molto competitive e una buona parte della partita si giocherà al centro, dove noi di Iv siamo e resteremo per convinzione, per i nostri ideali liberali, riformisti, garantisti e non ultimo europeisti, aldilà dei possibili accordi". Iv riconosce che "nell’Empolese Valdelsa il centrosinistra ha governato a lungo ottenendo anche dei risultati" ma aggiunge anche che "oggi occorre affrontare nuove sfide e questioni cruciali riguardanti la sicurezza, la viabilità, i servizi di trasporto pubblico, l’assistenza alle persone e altro ancora, su cui le risorse vanno razionalizzate, instaurando anche un rapporto diverso con i cittadini". Italia Viva ha chiare le strategie a livello locale: "La nostra impostazione riformista non esclude la possibilità di sostenere Mantellassi, poiché la città va governata e non lasciata alla ventura. Se si raggiungerà l’accordo definitivo, avremo la nostra lista con i nostri candidati, espressione di un centro moderato, che si allea con il centrosinistra portando le nostre idee". Poi una stoccata al candidato di centrodestra, Simone Campinoti, ex Iv: "Iscritto fino a dicembre - si legge nella nota -, oggi dichiara che già a settembre scorso aveva incontri con FI, Lega e FdI. Campinoti sembra essersi convertito nella speranza di un successo personale, seguendo il vento di destra".