Italia Viva, il congresso. Del Rosso presidente

Nuova guida per Italia Viva che, all’esito del congresso, ha eletto come presidente comunale la professoressa Aurora Del Rosso. Insegnante, Del Rosso ha ricoperto in passato più volte la carica di assessore, occupandosi principalmente di cultura, scuola, lavori pubblici. Da presidente della Pubblica Assistenza si è occupata di volontariato e sanità. Attualmente è un’attiva ricercatrice e scrittrice in ambito storico-artistico. La presidente - spiega una nota - rende noto che Italia Viva ha iniziato il confronto con altre forze politiche per definire l’appoggio a uno dei candidati a sindaco e a breve proseguirà con l’ascolto delle associazioni e dei cittadini. Obiettivo: "dare vita ad un programma e ad una lista di persone che possano testimoniare, nelle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno, il proprio impegno politico e la conoscenza delle varie realtà economiche del vasto territorio del nostro comune".