Istituto comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio

E’ possibile parlare di educazione ambientale, rispetto dell’ambiente, solidarietà e rispetto dell’altro attraverso lo scoutismo? Ebbene si, la storia del nostro paese testimonia che lo scoutismo coglie tutti quegli aspetti che avvicinano i giovani alla natura motivando il loro tempo libero all’amore per l’avventura all’aperto e per il confronto diretto con l’ambiente. Oggi siamo tutti coinvolti in una rieducazione ambientale, ma possiamo raccontare che da molti anni vi sono ragazzi che nel nostro paese di Fucecchio, come in tutto il mondo, si immergono nella realtà della natura e, da veri esploratori, ne fanno uno scopo.

Lo scoutismo nasce a Fucecchio con padre Angelico Ceci, capostipite di una "band" che ancora oggi vanta un numero elevatissimo di iscritti e che si prodiga in azioni di amore e altruismo, che hanno come principio fondamentale la formazione di una personalità completa, con la quale uomini e donne forti intraprendono il loro cammino seguendo il motto Estote Parati (sii libero). Dal libro pubblicato per i 50 anni dello scoutismo a Fucecchio (1950-2000) riprendiamo la frase di un "vecchio caporeparto" – G.B. – che ricorda le serate sotto le stelle, i canti echeggianti nelle vallate della Lunigiana, zona di campeggi, la pulizia, la ginnastica, le scoperte, le inchieste, l’orientamento con la bussola, il grande amore verso la natura e gli animali, l’animo libero, la gioia di cantare, urlare, vivere la legge e la promessa Scout: "Impegnarsi e vivere nell’unione".

Lo scoutismo è un movimento di educazione giovanile da più di cento anni dove la presenza del capo si rappresenta come partecipazione di un fratello maggiore nella vita di un ragazzo e così frate Angelico lo divenne per molti giovani fucecchiesi. Si mangia ciò che c’è, tutto deve essere gradito e il cibo non è sprecato. Noi alunni abbiamo così creato delle regole e dei motti che ci aiuterann, prendendo esempio dallo scoutismo, a rispettare l’ambiente e vivere la vita serena, con semplicità: #lamiavitallariaperta....lavoro a contatto con la natura, ambiente da curare, mondo da rispettare, imparare la convivenza, amicizia da mantenere, viaggiare in gruppo, istruirsi attraverso regole, terreno da pulire, amore per la natura, lanterne per illuminare, lottare per vivere, adattarsi all’ambiente, rami per un bel fuoco, incoraggiarsi sempre, attivismo, pace, educazione, ragazzi sempre, tende per dormire...un cucchiaio di ciascun ingrediente. La nostra ricetta finisce qui...metteteci voi il vostro!.