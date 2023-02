Istallazione artistica per valorizzare i cammini storici

Si è tenuta nella sala della Biblioteca del Seminario di San Miniato la presentazione del progetto "Le città dei cammini", che prevede l’installazione di una struttura in legno che identifica e promuove la rete delle città dei cammini. ‍’assessore al turismo Daniele Cei, durante l’intervento a cui si è unito anche l’assessore Emiliano Lazzeretti ha detto: "Sarà proprio Fucecchio a posizionare la prima installazione artistica. La nostra città è da sempre un crocevia di cammini medievali su cui stiamo investendo molto per valorizzarli e far conoscere le potenzialità turistiche del nostro territorio". Fucecchio sta investendo molto sui cammini. Fucecchio rientra nella tappa 29 dell’itinerario ufficiale ed è il comune capofila dell’aggregazione Centro Sud della Via Francigena Toscana, di cui fa parte insieme a Santa Croce, Castelfranco, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione e Gambassi Terme. Ma Fucecchio è attraversata dalla Romea Strata e dalla Via Medicea.