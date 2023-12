Ispezioni in azienda. Irregolarità e carenze. Oltre un milione di euro di sanzioni in dieci anni

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Dagli impianti elettrici non a norma ai dormitori abusivi, a carenze igieniche passando per le attrezzature di lavoro non conformi. Nel complesso si parla di 719 prescrizioni che riguardano 1.116 carenze riscontrate in aziende, imprese, attività di dimensioni più o meno grandi. Sono alcuni dei numeri relativi all’Empolese Valdelsa di quasi dieci anni di intensa attività del “Piano lavoro sicuro”, lanciato nel 2014 dalla Regione Toscana pochi mesi dopo il rogo notturno, in un’azienda tessile di Prato in cui, il 1 dicembre 2013, morirono sette operai di origine cinese che in quel capannone lavoravano e vivevano. Con il direttore del dipartimento Prevenzione della Asl Toscana Centro e coordinatore del Piano regionale, Renzo Berti, abbiamo fatto il punto sui risultati ottenuti fino ad ora e quanto ancora c’è da fare in materia di sicurezza sul lavoro. Il Piano ha interessato, nello specifico, i territori di Prato, Firenze, Empoli e Pistoia (corrispondenti alle vecchie quattro Asl e all’attuale Asl Toscana Centro) come area caratterizzata dal maggior numero di imprese a conduzione cinese (circa 8.000).

Dottor Berti, quante ispezioni annue, in media, sono state effettuate e nei confronti di quali tipologie di imprese?

"Dall’inizio dell’attività e fino allo scorso 31 ottobre sono state ispezionate in tutta l’area interessata 18.810 imprese, di cui 2.187 nel territorio empolese. In quest’ultima area la tipologia prevalente è rappresentata dalle confezioni, pari a 1.278 imprese, seguita dalle attività di pelletteriatomaificio, ossia 639".

Dall’inizio del Piano ad oggi i controlli hanno avuto risvolti positivi? Le irregolarità sono diminuite?

"Occorre tener presente che il piano si è sviluppato attraverso quattro fasi, la prima delle quali vedeva i controlli incentrati sui maggiori fattori di rischio: dormitori e cucine abusive, impianti elettrici fatiscenti, bombole a gas in sovrannumero. Nelle fasi successive i controlli si sono progressivamente estesi fino alla fase attuale (la quarta) in cui sono onnicomprensivi. Inoltre, le attività ispettive hanno registrato la compartecipazione di altri enti di controllo. Ad ogni modo, il trend delle irregolarità riscontrate è in netto miglioramento. Sull’intero territorio oggetto del piano si è passati da una situazione in cui le aziende trovate in regola erano meno di un terzo, alla situazione attuale in cui sono circa due terzi, praticamente raddoppiate. Ciò nonostante che la regolarità attuale venga considerata a tutto tondo mentre inizialmente le verifiche, come detto, erano concentrate sui maggiori fattori di rischio".

È possibile quantificare approssimativamente la cifra totale delle sanzioni comminate sulla sicurezza sul lavoro nel territorio ex Asl 11?

"A livello generale gli incassi derivanti dalle sanzioni ottenuti fino al 30 giugno scorso (la rilevazione avviene ogni semestre) sono pari a 25.867.228 euro. Nel territorio empolese nello stesso periodo sono stati riscossi 1.077.000 euro".

Quanti tecnici dell’Asl Tc sono impiegati e impegnati su questo fronte?

"Nella fase iniziale vennero assunti 74 tecnici a tempo determinato, di cui 8 assegnati nell’area empolese. Nel tempo l’attività si è strutturata ed attualmente viene svolta dal personale operante stabilmente nelle unità funzionali pisll dei diversi territori".