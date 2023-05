Isabella de’ Medici, ecco l’avatar

Storia e innovazione. Grazie alla tecnologia e complice la creatività dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Vinci, Isabella de’ Medici diventa un manga. La nobildonna si trasforma in un fumetto dalla straordinaria forza comunicativa: il risultato, questo, di un progetto didattico che sarà presentato domani alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. ’La Canzone di Isabella’ sarà svelata nell’ambito della ’Giornata Internazionale dei Musei Icom’. Un esperimento portato avanti insieme agli studenti del liceo Artistico Virgilio di Empoli, un progetto finanziato con il Piano triennale delle arti". Un’ approfondita conoscenza della famiglia Medici, unita a specifiche competenze grafiche, ha portato all’originale ideazione di un avatar di Isabella de’ Medici che viaggerà su ’Le vie dei Medici’ in tutta la Toscana Medicea e non solo. La presentazione del progetto si aprirà alle 9 con l’arrivo delle classi seconde della scuola primaria di Spicchio e di Vinci e la visita guidata ai ritratti medicei conservati nella Villa.

Dopo la performance nel piazzale d’ingresso, l’incontro con le seconde e terze della media di Vinci. Non mancheranno interventi degli esperti, insieme al lancio di un video spot realizzato in collaborazione con il Virgilio di Empoli.