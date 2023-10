"Io non rischio a Fucecchio: tutte le pratiche di protezione civile in piazza Pertini"

Sabato dalle 9 alle 18 anche Fucecchio partecipa alle giornate nazionali della campagna “o non rischio – Buone pratiche di protezione civile". Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, l’appuntamento è in piazza Pertini (Parcheggio Coop). Oltre al punto informativo, anche quest’anno c’è un appuntamento speciale: dirette social sui canali ufficiali Facebook.

La due-giorni, che chiuderà la settimana nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni.