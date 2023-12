Investito un cinghiale, danni alle auto

EMPOLI

Sono abbondantemente passate le 17, il sole quindi è già tramontato, quando un automobilista si vede attraversare improvvisamente la carreggiata da un grosso cinghiale. L’uomo, alla guida di una Ford, anche per la velocità non elevata, è riuscito fortunatamente ad evitare l’urto, senza riportare danni. Infatti ha perso solo la targa della propria auto. Chi non ha potuto invece evitare l’impatto è stata la Jeep che procedeva nello stesso senso di marcia, subito dietro alla Ford. L’uomo al volante, di circa quaranta anni, appena uscito dal lavoro, si è trovato il cinghiale praticamente sotto le ruote, senza possibilità di evitarlo. Per la sua vettura sono stati riscontrati diversi danni, soprattutto al paraurti anteriore. Il curioso incidente è successo ieri pomeriggio intorno alle 17.30 a Empoli, sulla statale 67 che conduce a Ponte a Elsa, esattamente nel tratto di strada all’altezza del Bosch Car Service, subito dopo il sottopasso della FiPiLi, ai margini della zona industriale del Terrafino. Un’area circondata anche da diversi campi incolti. In quel momento in strada c’era un traffico abbastanza elevato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Empoli, che hanno provveduto a chiamare anche un veterinario. L’animale pare sia morto sul colpo.

Viliana Trombetta