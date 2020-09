Empoli, 5 settembre 2020 - Tragedia sui binari, sulla linea tra Firenze e Livorno. Una persona è morta investita da un treno tra Montelupo e Empoli. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria. Per la persona investita non c'è stato niente da fare. Si cerca di ricostruire che cosa sia accaduto e se si sia trattato di una fatalità o di un gesto volontario.

Erano le 9.45 quando ci sono state le prime chiamate al 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Ogni tentativo di soccorso è stato vano.

La linea è rimasta momentaneamente bloccata. Questo si è ripercosso sui treni, che hanno subìto diversi ritardi. Almeno due regionali in partenza da Firenze per Livorno e Pisa sono stati cancellati. Trenitalia ha istituito una serie di bus sostituitivi. Il regionale Firenze-Siena è partito da Empoli e anche in questo caso, per il tratto Firenze-Empoli, i viaggiatori sono stati trasferiti alla stazione con bus sostitutivi.

