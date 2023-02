Investita sulle strisce È in condizioni critiche

EMPOLI

Si trova ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita sulle strisce in via Masini a Empoli. La vittima è una donna empolese di 78 anni che ieri mattina, poco prima delle 10, è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada all’altezza del supermercato Coop di via Susini. L’impatto è stato molto forte tanto che la donna ha perso conoscenza. A quando appreso il conducente della vettura che ha provocato l’incidente, un 37enne di Vinci, non si è accorto del pedone che stava attraversando. O forse se n’è accorto troppo tardi. Perché, nel probabile estremo tentativo di schivarlo, è andato a sbattere sul muro dell’angolo in via Mameli. L’autovettura, una lancia Ypsilon, ha riportato danni nella parte anteriore, ma anche posteriore dal momento che l’auto che la seguiva non è riuscita a frenare in tempo, tamponandola. Ma le conseguenze peggiori sono state per la povera donna che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi con l’elisoccorso Pegaso.

L’elicottero è stato allertato proprio a seguito della gravità delle ferite riportate dalla vittima. La donna è stata trattata per diverso tempo sul posto dai sanitari inviati dalla centrale del 118. In via Masini sono arrivate a sirene spiegate due ambulanze, una della Misericordia di Empoli e l’altra dell’arciconfraternita di Vinci insieme all’automedica. Una volta stabilizzata, la 78enne è stata trasferita con il mezzo di soccorso nella zona di Serravalle dove nel frattempo stava atterrando l’elisoccorso. Quindi è stata trasferita a bordo di Pegaso che si è alzato in volo alla volta di Firenze. Anche il conducente dell’auto ha avuto bisogno delle cure mediche: è stato portato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti. Ad occuparsi dei rilievi la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Oltre a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente gli agenti della municipale hanno dovuto gestire anche il traffico veicolare nella zona. Per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi via Masini è rimasta chiusa. E’ stata riaperta dopo un’oretta.

i.p.