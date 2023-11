"Investire in Democrazia: Empoli parte con i nuovi progetti"

Si parte con i nuovi progetti. E’ l’inizio di una nuova stagione di "Investire in Democrazia" che sta per cominciare. Il progetto avviato nel 1997, promosso dal Comune di Empoli, con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni, continua a essere un luogo di dialogo e di riflessione su temi come legalità, memoria storica, cittadinanza attiva, rispetto per l’ambiente.

È stato pubblicato – spiega una nota dell’amministrazione – l’avviso sulla home page del sito istituzionale per raccogliere idee e proposte e realizzare nuovi laboratori didattici e formativi. Chi parteciperà all’avviso dovrà sviluppare azioni riconducibili alle cinque aree tematiche guida, individuate insieme ai docenti, ovvero memoria, legalità e costituzione, ambiente, sport ed Europa.

"Ambiente, Europa, legalità, memoria ed educazione civica sono le parole del futuro - sottolinea Alessio Mantellassi, presidente del consiglio comunale con delega alla Memoria che sostiene con determinazione l’iniziativa -. Il nostro progetto Investire in Democrazia parte dal passato e parla al futuro. Vogliamo, consapevoli della nostra storia cittadina, contribuire alla crescita delle ragazze e dei ragazzi delle nostre scuole come buoni cittadini".

"Questo progetto è cresciuto fortemente in questi anni nelle adesioni, anche grazie al grande lavoro dei docenti, e l’amministrazione ha raddoppiato le risorse investite – conclude Mantellassi – . Ci aspettiamo tanti progetti interessanti". La scadenza per la presentazione dell’offerta, completa della modulistica richiesta, è fissata entro e non oltre le 12 del 5 dicembre. Per consultare l’avviso pubblico, che prevede quindici lotti prestazionali, e la relativa documentazione basta cliccare sul link dedicato al progetto che si trova sul sito internet del Comune di Empoli.