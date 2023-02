’Introspezioni’ in mostra alla Fornace

"Introspezioni" è il titolo della seconda mostra in calendario alla Fornace Pasquinucci. I protagonisti sono due acquerellisti Carmela Rizzi e Leonardo Locchi, la fotografa Barbara di Donato e lo scultore e fotografo Davide Rebeschini. Le opere scaturiscono dall’inconscio di questi artisti e invitano lo spettatore a guardarsi dentro, creando emozioni. L’inaugurazione dell’esposizione dedicata alle opere di questi artisti è in calendario per sabato prossimo, 11 febbraio, alle 17, mentre venerdì 17 febbraio alle 21.15, ci sarà la serata con la musica di “Bianchi Pucci Archtop Duo” con rivisitazione di brani pop italiani e internazionali in chiave jazz con protagonista la chitarra. La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 26 febbraio: dal giovedi’ alla domenica dalle ore 17 alle ore 19.