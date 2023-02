’Introspezioni’ alla Fornace Pasquinucci

CAPRAIA E LIMITE

Domani pomeriggio alle ore 17 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina si inaugura la mostra “Introspezioni“, in cui esporranno due acquerellisti, Carmela Rizzi e Leonardo Locchi, la fotografa Barbara di Donato e lo scultore e fotografo Davide Rebeschini. Le opere scaturiscono dall’inconscio di questi artisti e invitano lo spettatore a guardarsi dentro. Davide Rebeschini propone opere fotografiche e scultoree, in cui racconta il disagio, la solitudine, l’angoscia e la lotta di ciascun individuo a trovare il proprio equilibrio. Per Barbara di Donato, amante dei ritratti, fotografare è un incontro, una relazione, è illuminare l’unicità di ognuno.

Carmela Rizzi presenterà invece opere in cui, tramite la ricchezza dei suoi colori, esprime emozioni, passione, il presente, il passato e la fantasia. Leonardo Locchi esporrà invece una selezione di opere sulla quotidianità, persone e oggetti, che nella loro casualità generano impressioni ed emozioni.

La mostra sarà visitabile fino al 26 febbraio dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19, con un intermezzo musicale fissato per venerdì 17 febbraio quando alle 21.15 il Bianchi Pucci Archtop Duo proporrà una rivisitazione di brani pop italiani e internazionali in chiave jazz con protagonista la chitarra.