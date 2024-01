Interventi sulla viabilità provinciale. Cantieri ormai prossimi al via

Giornata importante quella di ieri per la viabilità di Castelfiorentino. La visita del Sindaco metropolitano Dario Nardella, infatti, ha di fatto confermato l’ormai prossima partenza dei lavori per i diversi progetti dei cantieri provinciali, così attesi da tutta la cittadinanza, ovvero un ponte, un viadotto e nuove barriere stradali. “Ci sono novità importanti per la viabilità di zona – ha spiegato Nardella – Sulla Sr 429 “Di Val d’Elsa” è stata affidata la progettazione definitiva dell’intervento che riguarda la manutenzione straordinaria del Ponte ad Arco sul torrente Pesciola al Km 58+957 per un totale di 654.000 euro. Sulla SP 4 ‘Volterrana’, è stato ad oggi approvato il documento preliminare alla progettazione per l’intervento che riguarda la manutenzione straordinaria del Viadotto sul Rio del Vallone al Km 30+960 per 2.330.000 euro. La viabilità è una priorità dirimente per la Metrocittà".

Inoltre sono in fase esecutiva i progetti definitivi per l’installazione di nuove barriere stradali sia per la 429 che per la Sp 4 ’Volterrana’. Nel primo caso gli interventi riguarderanno le località di Fontanella, Cambiano, Pesciola e Petrazzi, per un importo pari a 1.030.000, mentre nel secondo, con un investimento di 145mila euro, tali barriere saranno realizzate in località Sampiero Vechio e La Valle.

L’incontro, durante il quale i due sindaci hanno fatto anche un sopralluogo ai cantieri dell’ultimo tratto della 429, è stato anche l’occasione per parlare del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, denominato “PINQuA“. "La Città Metropolitana – ha detto il sindaco Falorni – segue l’intervento come Ente attuatore di secondo livello, mentre il Soggetto attuatore vero e proprio che realizza l’intervento è il Comune di Castelfiorentino. Il progetto riguarda la rigenerazione urbana dell’ex complesso industriale Montecatini per la realizzazione di otto appartamenti social housing per euro 918.300 e contestuale bonifica dell’ex complesso per euro 4.235.072. Al momento stanno procedendo i lavori di demolizione, mentre la ditta incaricata si sta occupando delle opere di bonifica da amianto. Per la costruzione degli alloggi sono invece in corso gli accordi con la ditta aggiudicataria". Invece, sui lavori di bonifica e sistemazione dell’area, il progetto esecutivo è in corso ma dal sito, durante i lavori di “disboscamento”, sono emersi ulteriori materiali di rifiuto che necessitano di apposito smaltimento con costi extra e procedura di analisi di rischio con Arpat.