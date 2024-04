"Interventi ’green’. E un assessore ad hoc"

Vivo da sempre in mezzo a un bosco con querce, pini e olivi, negli ultimi anni a mie spese ho piantato oltre 50 alberi anche fuori dalla mia proprietà per ripristinare gli alberi malati caduti, e un’infinità di altre piante e fiori che penso siano non solo necessari all’ambiente, ma anche per il morale, quindi la mia risposta non è solo positiva ma stupiremo tutti per quanto saranno presenti interventi verdi sia nei parchi che anche in città. Il tutto con un’attenzione sempre tecnica, quindi non solo alberi piantati per farsi le foto per poi farli seccare. Oltre a una scelta attenta delle piante, avremo attenzione per i luoghi e per la tecnologia di monitoraggio.

Ancora non ho messo piede in Comune e analizzato i conti, ma è certo che, come per la sicurezza, avrò un assessore competente di provata esperienza anche per la cura del verde. Dove possibile proveremo a coinvolgere i privati non solo per adottare le rotonde ma anche in zone limitrofe ai quartieri, anche creando percorsi formativi: è un’idea vista nei giardini francesi della Loira, dove usano come piante ornamentali anche ortaggi che chi li cura può poi usufruirne. Un’idea che già attuo nel mio privato, ogni volta che muore una persona cara pianto un albero in sua memoria, mi piacerebbe portare questa consuetudine in città, per creare dei piccoli grandi boschi della memoria del cuore. E poi voglio incontrare chi parla di verde ma anche quelli che sono stati gli attori di una deforestazione assurda della città, non sempre a mio avviso giustificata dalla sicurezza. Spero di poter creare una discussione costante finalizzata a rendere Empoli verde e profumata.