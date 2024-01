Interventi formativi. Un corso professionale

Sono aperte le iscrizioni per un corso di formazione per la realizzazione di interventi formativi. Lo organizza il movimento Shalom. Al termine del corso viene rilasciato un certificato delle competenze dietro superamento dell’esame finale: il movimento fa sapere che è possibile usufruire di borse di studio a copertura totale del costo per chi frequenterà almeno il 75% del corso. Per tutti gli interessati a partecipare il movimento ha organizzato un incontro informativo mercoledì 7 febbraio alle 18,45 presso la sede Shalom a Fucecchio. Nei giorni scorsi Shalom ha anche dedicato una serata di resoconto dei viaggi umanitari che si sono tenute all’inizio di gennaio (altri viaggi partiranno nel corso dell’anno). Durante quella serata è stato ufficialmente conferita la nomina di presidente onorario del Movimento Shalom a Maresca Morelli, una vera e propria colonna dell’associazione.