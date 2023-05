Interventi e progetti Il piano del Comune

Nell’ottica di contrasto al degrado intorno all’area della stazione ferroviaria, l’amministrazione comunale ha in programma di realizzare alcuni interventi, come la riqualificazione di via Fabiani e viale San Martino, l’implementazione del sistema di videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica anche nella zona di viale Palestro, via Tripoli e via XI Febbraio. In via XI Febbraio è prevista inoltre la rimozione della parte superiore del parcheggio a due piani, della cui gestione si occupa RFI. Sono tutti interventi che si sommano a quelli già realizzati a partire dalla riqualificazione urbanistica e il progetto Hugo, percorso di co-progettazione e co-gestione per il miglioramento della sicurezza nella zona, così che i cittadini possano fruire degli spazi pubblici con serenità, che è stato rifinanziato.