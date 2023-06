Interventi chirurgici in ripresa, mille operazioni in due mesi. Si accorciano le liste d’attesa

Empolese Valdelsa, 29 giugno 2023 – Il Covid, come è ormai noto, ha allungato le liste di attesa anche per la chirurgia programmata. I due anni di pandemia hanno dirottato personale e risorse sull’emergenza in corso, costringendo a lasciare indietro ciò che poteva essere rimandato. Ora però è necessario rimettersi in pari. Gli sforzi, da un anno a questa parte, sono tutti concentrati nel recuperare terreno e i risultati si cominciano a vedere.

Lo dicono i dati diffusi dall’Asl Toscana Centro rispetto all’attività chirurgica elettiva complessa negli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio. Nel corso degli ultimi mesi (bimestre marzo-aprile 2023) l’attività di chirurgia programmata ha ricoperto più del 90 per cento del tasso dei nuovi ingressi, rendendo stabili le liste di attesa in entrambi i presidi.

Nei due mesi primaverili al San Giuseppe sono stati eseguiti qualcosa come ottocento interventi elettivi, mentre su Fucecchio circa duecento: numeri che confermano i livelli standard pre-pandemia (marzo-aprile 2019) al San Pietro Igneo e in aumento su quello di Empoli.

In entrambi i presidi si rilevano tassi produttivi nettamente in crescita rispetto allo stesso bimestre di un anno fa, con più 27 per cento a Empoli e più 57 per cento a Fucecchio. Anche per i prossimi mesi estivi l’azienda prevede continuità, nonostante la rimodulazione dell’attività per le ferie del personale e per i i lavori strutturali che riguardano entrambi gli ospedali del territorio.

L’effetto dell’incremento produttivo interno ha avuto, e sta avendo, evidenti effetti anche sulle liste d’attesa, sia per gli interventi in regime di ricovero ordinario sia per quelli day hospital, sia anche per quegli interventi in regime ambulatoriale complessa. A partire da maggio 2022, il trend di crescita del numero di pazienti in lista è stato interrotto ed è iniziata una progressiva erosione degli stessi elenchi. Al San Giuseppe l’inversione di tendenza ha permesso di abbattere il 24 per cento delle attese; al San Pietro Igneo i risultati sono anche migliori: -41 per cento sulle liste d’attesa chirurgiche.

Un altro dato incoraggiante è quello riportato dall’ultimo monitoraggio del Piano regionale governo liste di attesa, secondo il quale nei primi quattro mesi del 2023 il 98 per cento degli interventi chirurgici in classe A (ad esempio interventi per tumore al colon, alla mammella, protesi d’anca) è stato effettuato nei tempi previsti, ovvero entro i trenta giorni di attesa. E questo configura entrambi gli ospedali del territorio dell’ex Asl 11 con i minori tempi di attesa per interventi chirurgici rispetto ai restanti presidi aziendali.

Irene Puccioni