Interruzione idrica Le strade interessate

Per lavori sulla rete idrica giovedì 30 marzo dalle 8.30 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Giordano, San Mercadante, Fucini (nel tratto compreso tra i civici 151 – 177 e 126 – 136), XI Febbraio (nel tratto compreso tra i civici 135 – 151 e 24 – 52), XX Settembre (nel tratto compreso tra i civici 191 – 197 e 166 – 176) e in piazza Toscanini. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 31 marzo, con le stesse modalità. Info: 800 983 389.