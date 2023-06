Interruzione Elettrica a Montaione, Ecco le Vie Interessate

Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha reso noto sul suo profilo Facebook che il prossimo 3 luglio ci sarà un’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica in alcune strade del territorio comunale per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcuni lavori sugli impianti.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da“ “a“ raggruppati per parie eo dispari) sono le seguenti: viale Italia da 5 a 13, via Santo Stefano 12. La sospensione dell’erogazione dell’elettricità sarà dalle 11 alle 17. per informazioni e dettagli si può consultare il sito e-distribuzione.it