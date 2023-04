"Interrogazione sui costi dell’Ecomostro" Il sindaco: "Si sa che spenderemo 7 milioni"

Nonostante ne sia già stata avviata la demolizione, si torna a parlare dell’Ecomostro di Ponte a Elsa. A sollevare la polemica Fabrizia Morelli, consigliere a Fucecchio per i 5Stelle ed esponente del Movimento per Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. Per i pentastellati: "Rimangono molti interrogativi sull’operazione ‘Ecomostro’". Interrogativi soprattutto sul costo dell’operazione. "Con quali soldi il Comune si appresta ad eseguire l’opera di rigenerazione urbana? Con i soldi del Pnrr e quindi con il lavoro fatto dal governo Conte... ma va detto che spendendo 860.000 euro il Comune è venuto in possesso di una struttura di difficile recupero, per la quale si renderanno necessari l’abbattimento e la bonifica. A oggi, non ci è dato conoscere la o le cifre dell’intera operazione e presenteremo un’interrogazione in proposito". La risposta della sindaca Brenda Barnini, affidata a un post sui social, non lascia spazio a fraintendimenti. Subito dopo aver acquistato all’asta due terzi dell’Ecomostro: "Iniziammo la trattativa, con il privato proprietario dell’ultimo terzo, che si è conclusa più di un anno e mezzo fa". Quanto costa l’operazione da Ecomostro a Ecopark? Sette milioni di euro. Denaro recuperato tramite "un bando che si chiamava Pinqua e una volta arrivato il Pnrr, i fondi furono trasformati e da lì tutto il percorso ha beneficiato di una forte accelerazione che ha portato ad aprire il cantiere. Di tutto questo percorso abbiamo aggiornato non solo la cittadinanza della frazione ma tutti i cittadini".