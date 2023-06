Internet e insidie Una conferenza con l’esperto

Pensiamo di sapere davvero tutto della rete? Le possibili insidie che magari si celano in un click? Sapremmo riconoscere un malintenzionato o una truffa? Per avere una risposta a questi interrogativi si terrà un incontro domani, alle 21, nello spazio all’aperto dell’antica Chiesa del Monastero di Santa Maria della Marca (via delle Monache), con il dottor Francesco Ulivieri (nella foto). La conferenza è ad ingresso libero e si intitola “Interconnettiamoci… ma con la testa!”, incontro sulla sicurezza di internet: storia, leggi, pericoli e minacce.

La serata, che è promossa dall’associazione “Sveliamo La Marca” e dal Lions Club Certaldo Boccaccio con il patrocinio del Comune, affronterà un tema quanto mai attuale: le moltiplici insidie della rete, per navigare in modo più sicuro e consapevole nel web. Nutrito di aneddoti e citazioni anche divertenti, l’incontro vuole rendere tutti consapevoli, giovani adulti e anziani, dei raggiri, delle manipolazioni e delle possibili trappole che si possono incontrare nei collegamenti in internet. Il dottor Ulivieri è socio del Lions Club e neo-presidente della sezione Certaldo Boccaccio. Nell’ambito del Lions è responsabile di una vasta campagna di informazione sui rischi del bullismo in rete specialmente indirizzata ai giovani. Ha all’attivo più di cento presentazioni sull’argomento e per questo ha ricevuto il prestigioso premio internazionale “Melvin Jones Fellow”. "Siamo ben lieti – dice il vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – di patrocinare questa iniziativa, per la quale auspico un’ampia partecipazione poiché si tratta davvero di un tema delicato, che interessa tutti, dai giovani alle persone anziane". In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della Chiesa.