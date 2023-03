International Street Food Cucina dal mondo in piazza Matteotti

EMPOLI

Tutto pronto per una nuova edizione, la settimana, dell’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, che anche quest’anno farà tappa a Empoli in collaborazione con l’associazione Centro Storico. Da oggi fino a domenica (oggi si parte alle ore 18, mentre domani e domenica alle 12 con chiusura sempre a mezzanotte), saranno 25 gli stand presenti in piazza Matteotti. Fra le prelibatezze che il pubblico potrà gustare, ci sono: il dolce ungherese kürtöskalács, arrosticini, la cucina del Salento, la pasta romana mantecata nella forma di cacio, il caciocavallo impiccato, la cucina argentina, gli hamburger di Angus, la cucina peruviana e indiana, il pulled pork, i panini col polpo, porchetta, la cucina siciliana e lo gnocco fritto. A disposizione anche la birra dei birrifici artigianali. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica però le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. L’offerta non si limiterà tuttavia al cibo, ma includerà pure l’intrattenimento musicale e non solo per appagare tutti i sensi dei visitatori.