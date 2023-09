Intercettiamo la parte nascosta della violenza a Empoli (Valdelsa): Codici Rosa e 1522

EMPOLESE VALDELSA

La recrudescenza di fatti di violenza di genere delle ultime settimane, che oltre alle donne hanno coinvolto sempre più ragazze giovanissime ha imposto un innalzamento dell’attenzione da parte delle istituzione e dei servizi socio sanitari. L’azienda Asl ricorda l’importante attività svolta dai consultori territoriali. Dove, oltre all’attività ginecologica, di assistenza alla gravidanza, consulenza, aiuto e assistenza per sconfiggere una dipendenza, riesce, con l’ascolto, ad aprire un canale per intercettare situazioni di violenza domestica, spesso cronica, attivando un supporto di psicologico e la presa in carico da parte dell’assistente sociale. Da dicembre 2018 i consultori territoriali fanno parte della rete dei ‘Codici Rosa’. I pronto soccorsi riescono infatti ad intercettare solo una punta dell’iceberg del fenomeno. Il ruolo del consultorio invece è diverso, spesso rappresentano per le donne il primo punto di riferimento per avere assistenza, riuscendo a far emergere i casi più nascosti. C’è anche il numero regionale anti-violenza e stalking contattabile h24 e totalmente anonimo: 1522. Per comunicare con i ginecologi dei consultori, in merito a quesiti di tipo medico, si può scrivere a [email protected]