"Instabilità per altre due settimane"

"Per risolvere i problemi di siccità degli anni scorsi avremmo bisogno di quantità di piogge straordinarie, mentre queste non lo sono. Il problema, semmai, è l’intensità con cui si stanno verificando le precipitazioni". Gordon Baldacci, fisico dell’atmosfera, ha diverse stazioni meteo sul territorio dell’Empolese Valdelsa. Osserva il tempo e commenta quanto sta accadendo in questi giorni. "A Firenze sono venuti giù 40 millimetri di pioggia, il che non sarebbe niente di straordinario se si parlasse di una giornata o qualche ora. Il problema è che sono caduti in pochi minuti e come se non bastasse c’è stata pure la grandine. Il fatto – prosegue l’esperto - è che stiamo avendo delle precipitazioni che arrivano dal Polo Nord e che stanno finendo di esaurirsi. Di solito lo fanno a fine aprile, ma quest’anno siamo un po’ in ritardo".

Le piogge di questo periodo non sono comunque una grossa anomalia. "Avremo una situazione piuttosto instabile per almeno altre due settimane, ma da qui alla fine del mese, almeno sul fronte delle temperature, dovremmo tornare sopra la media". Le previsioni per l’estate, in termini di siccità, non lasciano però ben sperare. "Abbiamo motivo di credere – conclude Baldacci – che sarà molto simile all’anno scorso. Carenza d’acqua? Credo che la vera scommessa sia riuscire a trattenere quella che cade dal cielo. In questo siamo ancora un po’ indietro".