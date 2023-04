Inseguimento nella notte Fugge sull’auto rubata Arrestato nel pistoiese

È stata una nottata concitata a Fucecchio, quella di domenica scorsa. Un inseguimento rocambolesco, proprio come succede nei film d’azione. Non siamo in un poliziesco, però. La caccia al malvivente in fuga e le volanti a sirene spiegate intente a bloccare l’auto in corsa, è stata reale. Siamo a Fucecchio: l’inseguimento al cardiopalma è cominciato lungo le strade e all’interno dei boschi delle Cerbaie, luogo nel quale lo spaccio di droga è ormai un fenomeno sempre più diffuso. I controlli proseguono serrati da parte dei carabinieri della stazione di Fucecchio: dal sequestro di sostanze stupefacenti ai ritiri della patente, alle sanzioni per infrazioni al codice della strada, si fanno sempre più intense le azioni di contrasto all’illegalità nel cuore delle Cerbaie. Stavolta, durante uno degli ultimi servizi ordinari di pattugliamento e perlustrazione nella zona boschiva, l’attenzione dei carabinieri è stata richiamata da un veicolo. E avevano ragione a sospettare.

Quando i militari si sono avvicinati per controllare la vettura, infatti, l’uomo alla guida ha ingranato la marcia ed è fuggito a tutta velocità. L’inseguimento è partito da Fucecchio per poi concludersi nel comune di Buggiano, a diversi chilometri di distanza. L’operazione è stata condotta assieme ai militari del Radiomobile di Montecatini Terme: la corsa è finita ma l’uomo non si è dato per vinto e ha comunque tentato il tutto per tutto provando a scendere dall’auto e a darsi alla fuga a piedi. Protagonista della vicenda un uomo di origini italiane di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Un soggetto con dei precedenti, quindi, che appena ha fiutato il pericolo di arresto ha azzardato una corsa a folle velocità spingendosi verso il territorio pistoiese, tallonato dalla volante dei carabinieri. Effettuati i dovuti accertamenti, il veicolo guidato dal fuggitivo è risultato rubato. Un reato nel reato. Il furto sarebbe avvenuto proprio la sera precedente all’inseguimento, ai danni di un residente di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Per il malvivente, dunque, è scattato l’immediato arresto. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Pistoia.