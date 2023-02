Insegnava l’amore per i classici Addio al professor Ennio Cinelli

Insegnava greco e latino, ma anche – come ha ricordato l’Empoli Fc in un post sui social – l’amore per lo sport e per il tifo sano e pulito. La città piange il professor Ennio Cinelli, storico docente di materie classiche al liceo Virgilio di Empoli. Se n’è andato due giorni fa all’età di 93 anni e nella giornata di ieri, presso la chiesa della Madonnina del Grappa, si sono svolti i funerali. Lascia due figli: da qualche anno era vedovo per la scomparsa della moglie.

A piangerlo e a ricordarlo sono soprattutto i suoi studenti, che attraverso calorosi messaggi sui social hanno voluto mettere in evidenza non soltanto le sue eccezionali capacità professionali, ma anche l’amore per l’insegnamento e per le materie di cui si è sempre occupato per tutta una vita.

E a ricordarlo ci ha pensato anche l’Empoli Fc, di cui il professor Cinelli era un tifoso sfegatato. La società azzurra ha postato su Facebook una foto a lutto accompagnata da un messaggio di saluto, visto che lui era uno degli abbonati storici del club. Andava infatti spesso allo stadio ed era un grandissimo appassionato della squadra di Zanetti. Chi lo ha conosciuto da vicino ricorda anche la sua capacità di trasmettere agli studenti i principi dello sport sano e del tifo pulito, collegandolo ai valori classici che lui stesso insegnava ogni giorno.

Anche i colleghi con cui ha condiviso un’intera carriera sui banchi di scuola non hanno mancato di ricordare il suo straordinario attaccamento alla professione e le capacità con le quali era solito insegnare le sue materie, greco e latino, in un liceo classico che negli anni ha formato generazioni di empolesi e che proprio in queste ore lo piange come si fa con una persona che ha contribuito alla formazione di decine di giovani.

